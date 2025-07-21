Ставропольский край построит 20 социальных объектов в 2025 году

Ставропольский край планирует возвести 20 социальных объектов в 2025 году, включая школы, детсады и учреждения здравоохранения. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров в интервью «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра, современные жилые комплексы Ставрополья строятся в шаговой доступности от социальной инфраструктуры: школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта. Территории новостроек оборудуются детскими и спортивными площадками, зонами отдыха для взрослых.

За пять лет реализации нацпроектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение» в крае построили 110 образовательных, спортивных и медицинских объектов.

В 2024 году краевое министерство строительства возвело два детсада на 320 мест. В рамках нацпроекта «Демография» весной завершился первый этап строительства дворца спорта «Арена Кисловодск». Комплекс включает бассейн с трибуной на 800 мест, детский бассейн для обучения плаванию, подготовительные помещения, буфет, медкабинет и лабораторию для анализа воды.

В прошлом году запустили шесть новых школ в Ставрополе, Михайловске, Ессентуках, Железноводске и селе Кочубеевском.

Весной 2025 года в Ставрополе началось строительство школы с бассейном на 1550 мест на улице А. Голуба. Сейчас идет устройство фундамента. Общая площадь учебного заведения составит около 35 тыс. кв. м. Планируется построить пять трехэтажных блоков, два спортивных соединят с остальными зданиями переходными галереями. На территории обустроят спортплощадки и проведут озеленение.

В рамках краевой программы «Сохранение и развитие культуры» в юго-западной части Ставрополя продолжается возведение крупнейшего культурно-образовательного и музейного комплекса. Строительные работы начались летом 2024 года, пятиэтажный объект расположится на улице Ивана Щипакина.

Общая площадь комплекса составляет более 85 тыс. кв. м. В здании разместятся концертный зал на 2,5 тыс. мест, театральный зал на 600 мест, музей, переговорная на 30 мест и конференц-зал на 200 мест. Также планируется открыть хореографический зал, комнаты для занятий балетом, музыкальные репетиционные помещения и обеденные залы. На прилегающей территории предусмотрено благоустройство с малыми архитектурными формами, парковочными местами и парком для посетителей.

Ранее Андрей Уваров рассказал, что Ставропольский край ввел в эксплуатацию свыше 1 млн кв. м жилья за январь-май 2025 года, что на 19,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За пять месяцев годовой план по вводу жилья в регионе выполнен на 82,3%.

Тат Гаспарян