Из-за схода селя в Тырныаузе 700 жителей остались без газа и воды
В микрорайонах Верхний и Нижний Герхожан в КБР из-за схода селя 700 абонентов по-прежнему не имеют доступа к газу и воде, сообщает администрация Эльбрусского района.
Фото: Администрация Эльбрусского района
В городе Тырныауз Эльбрусского района продолжается ликвидация последствий селевого потока. Новых сходов селевых масс на реке Герхожан-Суу не зафиксировано, однако режим чрезвычайной ситуации в районе сохраняется.
Автомобильное сообщение организовано в объездном режиме через территорию завода Гипсолит в промышленной зоне. Сотрудники ГИБДД обеспечивают реверсивное движение на участке.
Дорожные службы ведут очистку проезжей части от селевых отложений в районе городской администрации. Параллельно специалисты восстанавливают коммунальную инфраструктуру.
Муниципальные власти организовали доставку воды пострадавшим жителям. Подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. Координацию работ осуществляет оперативная группа ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Власти просят граждан без острой необходимости воздерживаться от поездок в данном направлении.
После схода селя в КБР разрушен мост через Баксан, переправа на объездной дороге рухнула ночью.
В ночь на 22 июля на Тырныауз с гор сошел сель. Поток воды, обломков горных пород и земляной массы устремился по ущелью реки Герхожан-Су. В результате часть населенного пункта осталась без воды, газа и электричества. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.