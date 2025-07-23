Из-за схода селя в Тырныаузе 700 жителей остались без газа и воды

В микрорайонах Верхний и Нижний Герхожан в КБР из-за схода селя 700 абонентов по-прежнему не имеют доступа к газу и воде, сообщает администрация Эльбрусского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Эльбрусского района Фото: Администрация Эльбрусского района

В городе Тырныауз Эльбрусского района продолжается ликвидация последствий селевого потока. Новых сходов селевых масс на реке Герхожан-Суу не зафиксировано, однако режим чрезвычайной ситуации в районе сохраняется.

Автомобильное сообщение организовано в объездном режиме через территорию завода Гипсолит в промышленной зоне. Сотрудники ГИБДД обеспечивают реверсивное движение на участке.

Дорожные службы ведут очистку проезжей части от селевых отложений в районе городской администрации. Параллельно специалисты восстанавливают коммунальную инфраструктуру.

Муниципальные власти организовали доставку воды пострадавшим жителям. Подача электроэнергии возобновлена в полном объеме. Координацию работ осуществляет оперативная группа ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Власти просят граждан без острой необходимости воздерживаться от поездок в данном направлении.

После схода селя в КБР разрушен мост через Баксан, переправа на объездной дороге рухнула ночью.

В ночь на 22 июля на Тырныауз с гор сошел сель. Поток воды, обломков горных пород и земляной массы устремился по ущелью реки Герхожан-Су. В результате часть населенного пункта осталась без воды, газа и электричества. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Тат Гаспарян