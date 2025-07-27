Главные новости за неделю 21–27 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Запуск паромной линии между Сочи и турецким Трабзоном, запланированный на июль 2025 года, снова отложен.

В Симферопольском районе Крыма потушили крупный природный пожар, охвативший площадь 20 гектаров.

Краснодарский край стал вторым по популярности среди туристов летом 2025 года, уступив только Санкт-Петербургу.

Вдоль береговой линии Анапы, от Лечебного пляжа и со стороны села Витязево, разобрали большую часть защитного вала.

В Краснодарском крае произошла массированная атака БПЛА, в результате которой пострадали два человека, находившиеся в пассажирском поезде №125 Москва — Новороссийск.

Южный окружной военный суд вынес приговор Идрису Идибекову, признанному виновным в попытке совершения теракта, участии в деятельности международной террористической организации и содействии терроризму (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает Южный военный окружной суд.

При атаке беспилотников по федеральной территории «Сириус» была поражена нефтебаза на Таврической улице.

Арбитражный суд Краснодарского края отказался привлекать к делу о крушении танкеров «Волганефть» международный фонд.

На строительство и модернизацию объектов водоснабжения в 2025 году в Краснодарском крае направят 15,4 млрд рублей.

В многоэтажном доме Новороссийска произошел взрыв газа. На месте погиб пенсионер, было эвакуировано 25 человек.