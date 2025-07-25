Планировавшего поджог храма в Майкопе жителя осудили на 17 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор Идрису Идибекову, признанному виновным в попытке совершения террористического акта, участии в деятельности международной террористической организации и содействии терроризму (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщает Южный военный окружной суд.

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По данным следствия, в июне 2024 года Идибеков, находясь в Майкопе, присоединился к международной организации «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) и в течение нескольких недель предпринимал попытки вовлечь в ее деятельность гражданина Сирии. В ходе общения он разъяснял идеологические установки организации, оправдывал ее действия и призывал к участию в вооруженных действиях.

Кроме того, Идибеков разработал план поджога православного храма в Майкопе. В рамках подготовки к нападению он изготовил схему здания, приобрел 15 литров бензина, нож, нарисовал флаг организации, подготовил текст видеообращения и приобрел авиабилет в Стамбул, намереваясь покинуть страну после совершения преступления.

11 июля 2024 года при приближении к Михайло-Архангельскому храму с вышеуказанными предметами Идибеков был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Его предполагаемый соучастник, гражданин Сирии, действовал в рамках оперативного мероприятия.

Суд признал Идибекова виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков