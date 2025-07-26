Вдоль берега Анапы разобрали большую часть защитного вала

В Анапе завершен разбор большей части защитного вала вдоль береговой линии, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Работы велись от Лечебного пляжа и села Витязево. Вал разделили на три участка, два из которых уже полностью разобрали.

Решение о разборе вала приняли из-за отсутствия выбросов нефтепродуктов на этих участках и необходимости очистки пляжей. Песчаная насыпь содержит фрагменты мазута, мешающие завершению работ.

Работы проходили в три этапа: сначала сняли полипропиленовые сети, затем погрузчики выровняли вал, и специальная техника очистила песок. На одном участке, от технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, вал сохранили из-за водолазных работ.

В Анапе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание. Рекреационное использование территорий запрещено, включая аренду лежаков и прокат водных аттракционов.

Андрей Пугачев