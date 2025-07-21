В многоэтажном доме Новороссийска произошел взрыв газа

В Новороссийске пожарные тушат возгорание многоэтажного дома на площади 300 кв. м. По предварительным данным, причиной пожара является вспышка газовоздушной смеси, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в многоэтажном доме, расположенном на Анапском шоссе, поступило около 14:50 мск. По прибытии на место пожарные установили, что горят три квартиры.

Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Эвакуировали 25 человек. В тушении участвуют 20 специалистов и восемь единиц техники.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из-за взрыва газа на проезжей части дороги разбросаны осколки и элементы мебели. Госавтоинспекторы перекрыли участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца. Объезд осуществляется по улице Видова.

Алина Зорина