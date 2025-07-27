В Крыму потушили природный пожар на площади 20 гектаров

В Симферопольском районе Крыма потушили крупный природный пожар, охвативший площадь 20 гектаров. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Крыму Дарья Диюнова, в 14.50 поступило сообщение о возгорании сухой растительности в поселке Школьном Симферопольского района.

К месту были направлены силы МЧС, сотрудники администрации, лесхоза, а также волонтеры. На месте пожара наблюдалось сильное задымление. Работу осложнял порывистый ветер. Однако удалось не допустить распространение пламени на три населенных пункта.

«Пожар был ликвидирован на площади 20 га. Всего для ликвидации пожара было привлечено 87 человек и 14 единиц техники», — прокомментировала Дарья Диюнова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», пламя охватило сухую растительность вдоль автотрассы Евпатория — Симферополь. Порывистый ветер способствовал распространению огня по территории.

Андрей Николаев