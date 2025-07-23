В Краснодарском крае на модернизацию водоснабжения направят 15,4 млрд рублей

На строительство и модернизацию объектов водоснабжения в 2025 году в Краснодарском крае направят 15,4 млрд руб. Из этой суммы 6 млрд руб. предусмотрено на муниципальные водоснабжающие объекты, еще 9,4 млрд руб. — на магистральные водоводы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Вопросы развития водоснабжающей инфраструктуры губернатор Кубани обсудил с представителями «Росводоканала». Во встрече участвовали заместитель главы региона Евгений Пергун и врио министра ТЭК и ЖКХ Вячеслав Шапошник.

«Росводоканал» сообщил, что общий объем инвестиционных пакетов компании в регионе достигает 140 млрд руб. В первые пять лет планируется вложить 20 млрд руб., по уже заключенным концессионным соглашениям инвестировано свыше 12 млрд руб. Среди приоритетных направлений — водоснабжение Новороссийска и Армавира.

«Система должна работать без перебоев, но своими силами регион не справится с этой задачей»,— заявил глава региона.

«Росводоканал» обеспечивает водоснабжение более 7,8 млн жителей и реализует 25 масштабных концессионных проектов в десяти городах России, включая Краснодар и Тихорецк. Совокупные инвестиционные обязательства компании превышают 306 млрд руб. В мае 2025 года было подписано концессионное соглашение по водоснабжению и канализации Армавира.

Алина Зорина