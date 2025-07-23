Суд отказался привлекать к делу о крушении танкеров «Волганефть» международный фонд

Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» — и торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг» в привлечении Международного фонда компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года к разбирательству по иску Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба. Единственной организацией, допущенной к участию в процессе в качестве третьего лица, стало страховое акционерное общество «ВСК», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ходатайства были рассмотрены в отсутствие ответчиков, представители которых на заседание не явились. Помимо Международного фонда, к делу предлагалось привлечь АО «Роснефтефлот», Кавказский филиал ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» и исполняющего обязанности капитана порта Кавказ Евгения Скорченко. Однако суд счел, что доводы заявителей не подтверждены необходимыми материалами, и отказал в удовлетворении ходатайства в остальной части.

Представитель Росприроднадзора отметил, что вопрос привлечения «ВСК» ведомство оставляет на усмотрение суда, но подчеркнул, что ни одного документа, демонстрирующего позицию ответчиков относительно участия страховщика, в материалах дела представлено не было. В отношении остальных организаций ведомство высказало возражения.

Представитель Ространснадзора, присутствовавший в зале, подтвердил, что на момент выхода танкера из последнего порта страховое покрытие у судна имелось и было действующим. Тем не менее, суд отложил рассмотрение дела до 13 августа.

Ранее Росприроднадзор заявил иск к «Каматрансойлу» и «Кама шиппинг» на сумму 49,46 млрд руб. По информации ведомства, на борту потерпевшего крушение танкера находилось свыше 4 тыс. тонн нефтепродуктов, часть из которых попала в акваторию Керченского пролива, а часть — затонула вместе с обломками судна. До подачи иска Росприроднадзор предлагал ответчикам добровольно компенсировать экологический ущерб, однако установленный законом месячный срок для урегулирования истек безрезультатно.

Вячеслав Рыжков