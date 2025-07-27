Открытие паромного сообщения между Сочи и Трабзоном снова отложили

Запуск паромной линии между Сочи и турецким Трабзоном, запланированный на июль 2025 года, снова отложен. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщил изданию Сергей Туркменян, задержка связана с разъяснением положений указа президента России от 21 июля 2025 года. Документ вводит новый порядок захода иностранных судов в российские порты. Это требует дополнительной проработки процедур.

Ранее планировалось начать паромное сообщение между Сочи и Трабзоном в период с 15 по 20 июля 2025 года, но сроки были сдвинуты из-за неготовности портовой инфраструктуры.

Изначально проект должен был стартовать еще в декабре 2024 года, но сроки неоднократно переносились. Весной 2025 года Южное таможенное управление заявляло о готовности к проведению всех контрольных процедур, но запуск так и не состоялся.

Для обслуживания маршрута предназначен паром Seabridge, способный перевозить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Время в пути между портами составит около 12 часов. Рейсы планируется выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Если спрос будет высоким, компания рассмотрит возможность запуска второго судна.

Андрей Николаев