Кубань стала одним из самых популярных направлений для летнего туризма

Краснодарский край стал вторым по популярности среди туристов летом 2025 года, уступив только Санкт-Петербургу (13% от всех бронирований). На долю края пришлось 12% всех летних бронирований, что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, когда регион возглавлял рейтинг. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В топ-5 популярных направлений этим летом также вошли Москва, Калининградская область и Татарстан, каждая из которых заняла по 6% бронирований. Средняя стоимость аренды жилья этим летом составила 4,5 тыс. рублей в сутки за квартиру и 8,9 тыс. рублей за загородный дом.

Спрос на посуточную аренду квартир увеличился на 39%, а аренда загородных домов выросла более чем вдвое, на 112%.

По данным сервиса «Авиасейлс». самым популярным направлением для путешествий по России в августе и сентябре стал Сочи. На курорт пришлось 17% всех бронирований.

Андрей Пугачев