Главные новости за выходные 26–27 июля

Все выходные несколько российских регионов подвергались налетам украинских беспилотников. 26 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 257 дронов, а также пять реактивных снарядов HIMARS производства США. 27 июля сообщалось об уничтожении 291 БПЛА.

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу самолета Ан-24 были доставлены из Приамурья в Москву. К расшифровке данных приступили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Однако оказалось, что носитель параметрической информации (магнитная лента) был уничтожен пожаром. Информация речевого самописца при этом сохранилась.

ВС России заняли два населенных пункта — Зеленый Гай в Донецкой народной республике и Малиевку в Днепропетровской области Украины. Зеленый Гай стал четвертым населенным пунктом, перешедшим под контроль вооруженных сил России за неделю.

Число погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до семи — еще одно тело извлекли из-под завалов. Поисковые работы официально завершились 27 июля. Экстренные службы работают на месте ЧП круглосуточно. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн руб.

Камбоджа и Таиланд объявили о немедленном прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа. Как сообщил премьер-министр Камбоджи Хун Манет в соцсетях 27 июля, это решение принято после его телефонного разговора с господином Трампом вечером 26 июля.

В России прошел День ВМФ. Президент Владимир Путин записал видеообращение, в котором поблагодарил личный состав Военно-морского флота за службу. Он также прибыл в Санкт-Петербург, где в режиме видеосвязи понаблюдал за ходом учений «Июльский шторм». В мероприятии приняли участие 150 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Главный парад в этом году отменили из соображений безопасности.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».