Черные ящики разбившегося Ан-24 доставили в Москву

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу самолета Ан-24 были доставлены из Приамурья в Москву, сообщили в Росавиации. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начнут расшифровать их в ближайшее время. В работе комиссии МАК участвуют специалисты Росавиации, подчеркнули в ведомстве.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение 24 июля. Самолет следовал по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Его обломки были обнаружены в 15 км от аэропорта Тынды. Погибли все 48 человек, которые находились на борту. Среди них были гражданин Китая и гражданин Белоруссии.

Представитель Росавиации Артем Кореняко накануне заявил, что катастрофа в Приамурье не повлияет на развитие гражданской авиации. «Региональный ее сегмент тоже будет развиваться, потому что это фундамент в целом для всех воздушных линий нашей большой страны»,— сказал он в видеобращении.

Подробнее — в материале «Ъ» «За "Ангару" взялись всем надзором».