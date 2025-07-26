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Коммерсантъ FM
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Семьям погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове выплатят по 1 млн рублей

На месте взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове продолжается поисково-спасательная операция. Семьи погибших получат по 1 млн руб., сообщил в Telegram губернатор Роман Бусаргин.

Он уточнил, что средства на выплаты выделят из резервного фонда правительства Саратовской области. Пострадавшие также получат «всю необходимую поддержку», заверил господин Бусаргин. Оценку ущерба проведут по окончании аварийно-спасательных работ.

ЧП случилось 25 июля. Взрыв прогремел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Погибли шесть человек, среди них был ребенок, пострадали 10 человек. В регионе введен режим ЧС. Губернатор объявил 26 июля в регионе днем траура.

Подробности — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».

Фотогалерея

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Здание, пострадавшее от взрыва

Здание, пострадавшее от взрыва

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

От взрыва пострадали 10 человек

От взрыва пострадали 10 человек

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Фото: Stringer / Reuters

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

Фото: Governor of Saratov Region Roman Busargin / Telegram / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Спасатели на месте взрыва

Спасатели на месте взрыва

Фото: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel / AP

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Фото: РИА Новости

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Здание, пострадавшее от взрыва

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

От взрыва пострадали 10 человек

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Фото: Stringer / Reuters

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

Фото: Governor of Saratov Region Roman Busargin / Telegram / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Спасатели на месте взрыва

Фото: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel / AP

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Фото: РИА Новости

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