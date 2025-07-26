Семьям погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове выплатят по 1 млн рублей

На месте взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове продолжается поисково-спасательная операция. Семьи погибших получат по 1 млн руб., сообщил в Telegram губернатор Роман Бусаргин.

Он уточнил, что средства на выплаты выделят из резервного фонда правительства Саратовской области. Пострадавшие также получат «всю необходимую поддержку», заверил господин Бусаргин. Оценку ущерба проведут по окончании аварийно-спасательных работ.

ЧП случилось 25 июля. Взрыв прогремел в десятиэтажном доме №2 на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. Погибли шесть человек, среди них был ребенок, пострадали 10 человек. В регионе введен режим ЧС. Губернатор объявил 26 июля в регионе днем траура.

Подробности — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».