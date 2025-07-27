Поисково-спасательные работы после взрыва дома в Саратове завершены

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова в Саратове официально завершены в 19:00 (18:00 мск). Господин Бусаргин выразил соболезнования семьям семерых погибших.

«В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела», — написал губернатор в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия сотрудники МЧС разбирают обломки здания и вывозят их на полигон. По словам губернатора, с завтрашнего дня специалисты оценят состояние сохранившихся подъездов дома.

Взрыв в десятиэтажном доме прогремел 25 июля. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. В регионе ввели режим ЧС, 26 июля объявили днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».