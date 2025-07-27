Путин поздравил моряков с днем ВМФ

Президент России поблагодарил личный состав Военно-морского флота за службу. В видеообращении по случаю Дня ВМФ Верховный главнокомандующий сказал, что Военно-морским силам сегодня отведена важнейшая роль в обеспечении безопасности России.

В поздравлении он обратил особое внимание на развитие флота. Моряки, по его словам, уже сейчас оснащены военной передовой техникой. Набирает мощь группировка атомных подводных лодок, отметил президент. «Завершено строительство крейсера "Князь Пожарский". На различных этапах создания — две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М"»,— сообщил он.

Господин Путин рассказал, что новая стратегия развития ВМФ России, которая была принята в июне, впервые в истории рассчитана на длительный период — до 2050 года. Это, по его словам, «прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях».

Он также сказал, что моряки служат примером в зоне военной операции на Украине. «Сражаются дерзко, героически — за правду и справедливость»,— заявил президент. Он добавил, что более чем 50 тыс. матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России.

О том, как в июле Владимир Путин спустил на воду крейсер «Князь Пожарский»,— в репортаже Андрея Колесникова.