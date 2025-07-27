За сутки силы ПВО сбили почти 300 беспилотников и три ракеты РСЗО Vampire

Российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire», 291 БПЛА. Об этом сообщается в утренней сводке Минобороны.

За минувшую ночь над регионами России, по данным ведомства, средства ПВО сбили 99 беспилотников ВСУ. Над Ленинградской областью было уничтожено более 10 дронов. В Ломоновском районе области из-за падений обломков БПЛА начались пожары, но их быстро ликвидировали. Аэропорт Пулково вводил ограничения. Задержаны 57 рейсов и 22 рейса направлены на запасные аэродромы.