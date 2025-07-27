Путин указал на важность Дня ВМФ для всей России

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость Дня Военно-морского флота не только для флота, но и для всей страны. В обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи господин Путин отметил, что этот праздник красивый, очень нужный и важный для России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Праздник, естественно, красивый, очень нужный и важный для страны — не только для флота, а для страны в целом. Имею в виду ту роль и значение, которое имеют и играют Вооруженные силы в целом и их военно-морская составляющая в частности»,— сказал Владимир Путин.

По словам президента, в современных условиях правильным стало отмечать День ВМФ в боевой и рабочей обстановке. «Все на местах, и флот демонстрирует свои боевые возможности и качества»,— сказал он. В этом году вместо традиционного парада в Санкт-Петербурге, который с 2017 года проходил по указу президента, выбрали формат учений по соображениям безопасности. В мероприятии приняли участие 150 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, отмечалось практическое применение оружия.