Число погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до семи

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Саратове тело еще одного погибшего. Общее число жертв выросло до семи человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что экстренные службы работают на месте ЧП круглосуточно. В частности, спасатели вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.

Взрыв прогремел вчера в десятиэтажном доме на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. В регионе введен режим ЧС, 26 июля объявлено днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».