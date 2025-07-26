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Коммерсантъ FM
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Число погибших при взрыве в многоэтажке в Саратове возросло до семи

Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного дома в Саратове тело еще одного погибшего. Общее число жертв выросло до семи человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что экстренные службы работают на месте ЧП круглосуточно. В частности, спасатели вручную и с помощью тяжелой техники разбирают обломки и вывозят строительный мусор.

Взрыв прогремел вчера в десятиэтажном доме на улице Блинова. В результате обрушилась угловая секция с 7 по 10 этаж. В регионе введен режим ЧС, 26 июля объявлено днем траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн руб.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «"Сперва подумал — беспилотник"».

Фотогалерея

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Здание, пострадавшее от взрыва

Здание, пострадавшее от взрыва

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

От взрыва пострадали 10 человек

От взрыва пострадали 10 человек

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Фото: Stringer / Reuters

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

Фото: Governor of Saratov Region Roman Busargin / Telegram / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Спасатели на месте взрыва

Спасатели на месте взрыва

Фото: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel / AP

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Фото: РИА Новости

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Местные жители у многоэтажного жилого дома на улице Блинова

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Последствия взрыва бытового газа

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Из-за взрыва произошло разрушение углового подъезда с 7 по 10 этаж

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Жителей соседних подъездов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Сотрудники МВД на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Здание, пострадавшее от взрыва

Фото: Stringer / Reuters

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

От взрыва пострадали 10 человек

Фото: РИА Новости

Под завалами жилого дома все еще могут оставаться люди

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что ведомство готово эвакуировать пострадавших на лечение в Москву

Фото: Stringer / Reuters

На месте происшествия в круглосуточном режиме работают врачи и полицейские

Фото: Governor of Saratov Region Roman Busargin / Telegram / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Russian Emergency Ministry Press Service / AP

Спасатели на месте взрыва

Фото: Saratov region governor Roman Busargin official Telegram channel / AP

В регионе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Сотрудники МЧС на месте происшествия

Фото: Ирина Фенина / РИА Новости

Подъезд дома, в котором произошел взрыв

Фото: РИА Новости

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