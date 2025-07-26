Силы ПВО сбили 257 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 257 беспилотников ВСУ, а также пять реактивных снарядов HIMARS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские войска нанесли удары по местам сборки и хранения БПЛА, а также по складам ракетно-артиллерийского вооружения Украины. Боевые действия затронули 142 района в зоне СВО.

В течение ночи силы ПВО сбили 54 беспилотника в небе над российскими регионами. Утром было сбито еще шесть дронов. Два из них — на подлете к Москве.