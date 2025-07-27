Главные анонсы 28 июля — 3 августа
Важнейшие события предстоящей недели
28 июля, понедельник
В Нью-Йорке начнется конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства.
В ЮАР откроется профсоюзный саммит стран G20.
29 июля, вторник
В Вашингтоне пройдет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.
В Нижнем Новгороде начнется музыкальный фестиваль Summer Sound Festival.
30 июля, среда
В Нью-Йорке состоится заседание комитета Совета Безопасности ООН по угрозам международному миру и безопасности, создаваемым террористическими актами.
В ночь на 31 июля достигнет пика мощности метеорный поток Южные дельта-Аквариды.
31 июля, четверг
В США запланирован запуск многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа к МКС.
1 августа, пятница
США введут импортные пошлины на товары из ряда стран в размере от 10% до 70%.
Верховный суд Польши примет решение о признании результатов прошедших 18 мая и 1 июня выборов главы государства.
В Москве начнется форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».
2 августа, суббота
В Москве пройдет церемония вручения национальной премии «Триумф года».
В Китае откроется Международная олимпиада по искусственному интеллекту.
3 августа, воскресенье
Состоится встреча стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти в сентябре.
В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица».