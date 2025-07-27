Главные анонсы 28 июля — 3 августа

28 июля, понедельник

В Нью-Йорке начнется конференция ООН по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства.

В ЮАР откроется профсоюзный саммит стран G20.

29 июля, вторник

В Вашингтоне пройдет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

В Нижнем Новгороде начнется музыкальный фестиваль Summer Sound Festival.

30 июля, среда

В Нью-Йорке состоится заседание комитета Совета Безопасности ООН по угрозам международному миру и безопасности, создаваемым террористическими актами.

В ночь на 31 июля достигнет пика мощности метеорный поток Южные дельта-Аквариды.

31 июля, четверг

В США запланирован запуск многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Олегом Платоновым в составе экипажа к МКС.

1 августа, пятница

США введут импортные пошлины на товары из ряда стран в размере от 10% до 70%.

Верховный суд Польши примет решение о признании результатов прошедших 18 мая и 1 июня выборов главы государства.

В Москве начнется форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».

2 августа, суббота

В Москве пройдет церемония вручения национальной премии «Триумф года».

В Китае откроется Международная олимпиада по искусственному интеллекту.

3 августа, воскресенье

Состоится встреча стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти в сентябре.

В Санкт-Петербурге пройдет полумарафон «Северная столица».