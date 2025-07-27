Главные новости за неделю 21 – 27 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Удельном рынке планируется демонтировать часть торговых корпусов, их уже начали освобождать в минувшие выходные, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». При этом ряд павильонов справа от входа собираются оставить. С чем связан готовящийся демонтаж торговых точек, официально не уточняется. Один из работников рынка заявил, что на месте корпусов хотят разместить парковку.

Власти Заневского городского поселения заявили о планах полностью запретить использование электросамокатов в Кудрово. Администрация в течение недели направит уведомление о прекращении договоров операторам кикшеринга. Потенциальный запрет те связывают в основном с хаотичной парковкой. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

На 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Свою карьеру она начала строить еще в Ленинграде, ранее занимала пост главы Ленинградского областного суда. Последние месяцы госпожа Подносова боролась с онкологическим заболеванием. Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, представители различных ведомств.

Утром 22 июля сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ пришли с обысками в Михайловский театр. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По всей вероятности, оперативные мероприятия были связаны с делом художественным руководителя Михайловского театра и гендиректора МХАТ Владимира Кехмана, которого обвиняют в растрате. Подробности пока уточняются.

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения министру транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константину Куранову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сумма не уточняется. Чиновник пробудет в СИЗО один месяц и 30 суток.

На сайте торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» уточнили, когда откроется центр. На странице указано, что открытие запланировано на август, обратил внимание «Ъ-СПб». Прежде запуск комплекса в работу был намечен на III квартал 2025 года. На сайте торгового центра указано, что он вместит свыше 200 магазинов. Посетителям будут доступны развлечения, шопинг, кафе и спорт.

Движение по Цимбалинскому путепроводу (Фарфоровскому мосту) закрыли до конца февраля 2027 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. За это время ПО «Возрождение» возведет рядом новую переправу. В то же время после завершения строительства старый виадук демонтируют. На время реконструкции трафик с путепровода переведут на объездную дорогу по улице Цимбалина.

Акционеры утвердили новый состав директоров АО «Киностудия "Ленфильм"». Свое место сохранил только начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Андрей Вершинин. В список включили директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрия Давиденко и трех заместителей господина Вершинина — Романа Куценко, Юлию Кокореву, Эдуарда Оразова. Из состава совета директоров вышли режиссер Алексей Герман и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Здание на проспекте Обуховской Обороны, 68, лит. А, попавшее в зону строительства Большого Смоленского моста, не будут передвигать, как предлагали градозащитники и девелопер Заза Паскадзе — дом сносят. Активисты опасаются, что следующим сломают здание бывшей школы, где в 1922-1926 годах училась поэтесса Ольга Берггольц. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

Почти 600 мигрантов подверглись полицейской проверке в ходе рейда на строящемся объекте возле аэропорта Пулково. Как пояснили в главке, главной целью мероприятия была профилактика нарушений миграционного законодательства. Как итог, примерно у 50 иностранцев были выявлены проблемы с документами.Нарушителей доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале, что утром 27 июля в небе над регионом сбили более десяти БПЛА. Воздушную опасность в Ленобласти объявили в 06:35 и отменили только в двенадцатом часу дня. В связи с атакой беспилотников в Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Петербург посмотрел учения военно-морского флота «Июльский шторм». Следом российский лидер отправился в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, более известный как «Корабелка», где осмотрел новый спортивный объект и познакомился с наработками молодежного конструкторского бюро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины отмены Главного военно-морского парада в Петербурге. По его словам, это связано с соображениями безопасности. Мероприятия, которые должны были пройти в городе на Неве, перенесли в Кронштадт.