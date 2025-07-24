ТРК «Голливуд» откроется в Петербурге в следующем месяце

На сайте торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» уточнили, когда откроется центр. На странице указано, что открытие запланировано на август, обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК «Голливуд» Фото: ТРК «Голливуд»

Прежде запуск комплекса в работу был намечен на III квартал 2025 года. На сайте торгового центра указано, что он вместит свыше 200 магазинов. Посетителям будут доступны развлечения, шопинг, кафе и спорт.

Искать сотрудников на работу в магазинах и иных заведениях начали еще в мае. Ранее «Ъ-СПб» выяснил, что торговые помещения заняли «Золотое яблоко», Bork, Mjolk, Falconeri и Togas, «Маленькая леди», TJ Collection и другие. Также свою сеть расширит фитнес-клуб DDX Fitness.

Татьяна Титаева