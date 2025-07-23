Главу Минтранса Новгородской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения министру транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константину Куранову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, член регионального правительства стал фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Сумма взятки, которую, по информации следствия, получил Куранов, не уточняется. Суд отправил его в СИЗО на срок один месяц и 30 суток.

До этого суд арестовал зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. Он также обвиняется в получении взятки в крупном размере.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Дорожный вице-губернатор свернул в изолятор».

Татьяна Титаева