Полицейские проверили почти 600 иностранцев в ходе рейда на стройке у Пулково

Почти 600 мигрантов подверглись полицейской проверке в ходе рейда на строящемся объекте возле аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как пояснили в главке, главной целью мероприятия была профилактика нарушений миграционного законодательства. Как итог, примерно у 50 иностранцев были выявлены проблемы с документами.

Нарушителей доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении из страны.

«Полиция продолжает работу по выявлению нарушений миграционного режима и обеспечению общественного порядка»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция забрала в отдел 35 мигрантов в ходе рейда в центре Петербурга.

Дарья Астанина