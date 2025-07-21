На Удельном рынке собираются снести часть торговых корпусов ради парковки

На Удельном рынке в Петербурге планируется демонтировать часть торговых корпусов, их уже начали освобождать в минувшие выходные, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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По данным «Ъ-СПб», ряд торговых павильонов справа от входа, тем не менее, собираются оставить. С чем связан готовящийся демонтаж торговых точек на «Уделке», официально не уточняется. Один из работников рынка заявил, что на месте корпусов хотят разместить парковку. При этом паспорт работ на объекте отсутствует.

«Ъ-СПб» направил запрос в профильные службы администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее сообщалось о сносе незаконной овощной лавки на Шлиссельбургском проспекте в Невском районе Петербурга. Также стало известно, что сотрудники ККИ приступили к разбору конструкций фитнес-клуба Sport Palace, который работал на территории Приморского парка Победы и сгорел в сентябре прошлого года.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик