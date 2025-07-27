Путин посмотрит учения военно-морского флота в Петербурге и посетит «Корабелку»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Петербург посмотрит учения военно-морского флота «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля в акваториях Северного и Черного морей, Тихого океана, Балтики и Каспия, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер уже приехал на территорию Адмиралтейства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следом господин Путин должен отправиться в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, более известный как «Корабелка», где осмотрит новый спортивный объект и познакомится с наработками молодежного конструкторского бюро.

Компанию главе государства составят губернатор Петербурга Александр Беглов, министр науки и высшего образоваия Николай Фальков, а также председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отмену массовых мероприятий в Петербурге в день ВМФ соображениями безопасности.

Андрей Маркелов