Фарфоровский мост ушел на ремонт

Движение по Цимбалинскому путепроводу (Фарфоровскому мосту) закрыли до конца февраля 2027 года, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. За это время ПО «Возрождение» возведет рядом новую переправу. В то же время после завершения строительства старый виадук демонтируют. Градозащитники выступали за сохранение объекта, но проиграли судебные споры и прекратили дальнейшие разбирательства из-за нехватки средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цимбалинск й путепровод

Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org Цимбалинск й путепровод

Фото: Екатерина Борисова / wikimedia.org

На время реконструкции трафик с путепровода переведут на объездную дорогу по улице Цимбалина. Также из-за строительства, как уточнили в ГАТИ, до 25 февраля 2027 года ограничат движение на участке от улицы Седова до Белевского проспекта, а еще по улице Белы Куна от Софийской улицы до Цимбалинского путепровода.

Последний капремонт Фарфоровского моста проводили в 1968–1970 годах. Поэтому на протяжении нескольких лет местные жители добивались его модернизации, однако на ремонт Цимбалинский путепровод закрыли только в 2018 году. При этом из-за юридических споров между РЖД и городскими властями работы так и не были завершены. После этого движение по мосту осуществлялось только в одном направлении, а проезд грузового транспорта запретили.

Госстройнадзор выдал новое разрешение на реконструкцию путепровода в рамках проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) в начале ноября 2024 года. Стоимость обновления составила 9,2 млрд рублей. По информации КРТИ, финансирование будет разделено поровну между городом и РЖД.

Проект предусматривает расширение виадука с двух до четырех полос движения, также новый путепровод сможет пропускать под собой поезда ВСМ. Длина объекта составит 450 м, а завершить строительство ПО «Возрождение» планирует до конца 2027 года. По окончании работ рядом будет демонтирована существующая переправа, что не устраивает градозащитников, так как, по их мнению, мост представляет историческую ценность.

Цимбалинский путепровод, построенный в 1910 году, проходит над железной дорогой Московского направления, соединяя улицы Белы Куна и Цимбалина. Мост является единственным в Петербурге многоарочным виадуком, построенным в царское время и сохранившимся до современности.

В то же время в комитете по градостроительству и архитектуре города «Ъ-СПб» неоднократно объясняли, что это не так. «Путепровод несколько раз реконструировали, и к сегодняшнему дню он утратил свой первоначальный вид»,— считают в КГИОП. Предотвратить снос переправы петербуржцы все же попытались и обратились в суд, но в результате отказались от разбирательств из-за повторного заключения архитектора Виктора Сахновского, который подтвердил, что объект не обладает исторической ценностью.

Собеседники «Ъ-СПб» тоже поддержали новый проект путепровода. Инженер бюро транспортного планирования OTS Lab Дмитрий Баранов отметил, что новая переправа, вероятно, лучше впишется в окружающий ландшафт. А гендиректор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов подчеркнул необходимость расширения моста, так как при его роли в транспортной системе Петербурга ему нужна большая пропускная способность.

Касательно сроков работ опрошенные эксперты сошлись во мнении, что строительство новой переправы завершат вовремя. Тем более что на данный момент работы по проекту уже выполнены на четверть.

Стефания Барченкова