Акционеры «Ленфильма» утвердили новый состав директоров без Германа и Пиотровского

Собрание акционеров утвердило новый состав директоров АО «Киностудия "Ленфильм"» на этой неделе, сообщает «Деловой Петербург». Свое место сохранил только начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Андрей Вершинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В список включили директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрия Давиденко, а также трех заместителей господина Вершинина — Романа Куценко, Юлию Кокореву и Эдуарда Оразова.

Из состава совета директоров вышли режиссер Алексей Герман, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Эксперты издания называют новый состав техническим, собранным ради передачи киностудии из федеральной собственности в городскую.

По сведениям издания, местные власти без энтузиазма воспринимают необходимость разбираться с проблемным активом, требующим вложений. У «Ленфильма» есть ряд исков о взыскании долгов, один из которых подало Росимущество.

В конце июня приставы арестовали счета АО «Киностудия "Ленфильм"». Минкульт готов согласиться на условия Смольного и решить вопрос с долгами, однако брать на себя задачу по возрождению студии федеральные власти не готовы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал «Ленфильму» вернуть «золотую коллекцию» фильмов и оказать всяческую поддержку. Город станет одним из заказчиков исторических и патриотических картин.

Андрей Маркелов