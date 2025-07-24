Авторитет не признал вину

В Нижнем Новгороде по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии начали судить Звиада Озманяна, известного в криминальном мире как «вор в законе» Звиад Тбилисский. По версии следствия, подсудимый использовал свой криминальный статус для контроля исправительных учреждений, участия в так называемой коронации других воров, назначения авторитетов и пополнения «общака» в колонии, где отбывал длительный срок за разбойное нападение на коммерсанта. Подсудимый не признал вину, а защита настаивает, что у него не было возможности контролировать осужденных из-за содержания в одиночных камерах и штрафных изоляторах под строгим надзором. Как выяснил «Ъ-Приволжье», статусное обвинение Звиаду Озманяну предъявили за несколько дней до освобождения.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском областном суде 24 июля зачитали обвинительное заключение Звиаду Озманяну, известному в криминальном мире как «вор в законе» Звиад Тбилисский. Ему вменили в вину занятие высшего положения в преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ. Как следовало из оглашенного обвинительного заключения, в 2014–2024 годах подсудимый использовал свой криминальный статус, чтобы контролировать осужденных, собирать криминальную кассу («общак»), наказывать провинившихся и распределять преступные доходы, а также назначать «смотрящих» и «положенцев» — уполномоченных «ворами в законе» лиц.

Самого Звиада Тбилисского «короновали» 11 февраля 2013 года в Москве «воры в законе» Темури Мирзоев, Гизо Кардава, Салманул-Парусей Абдурзаков, Вагиф Сулейманов, Бахыш Алиев, Реваз Кахмазов и другие «авторитеты». Его криминальные таланты еще в 2008–2013 годах заметили представители тбилисского преступного клана Аслана Усояна (Дед Хасан). С 2013 года Звиад Озманян поучаствовал в «коронации» 15 «воров в законе» на сходках в Турции и в России, а в 2019–2020 годах назначил в нижегородские и ульяновские учреждения ФСИН пятерых «положенцев». С введением в 2019 году уголовной ответственности за высшее положение в преступной иерархии от своего статуса подсудимый не отказался и продолжил руководить криминалитетом и пропагандировать воровские идеи, отметил гособвинитель.

Уголовное дело в отношении Звиада Озманяна возбудили 29 июля 2024 года. Как узнал «Ъ-Приволжье», обвинение ему предъявили за несколько дней до окончания срока за разбойное нападение на нижегородского коммерсанта, руководителя компании по продаже автозапчастей.

В 2017 году криминального авторитета осудили вместе с Мамукой и Нодаром Магомедовыми, которые в июле 2012 года схватили бизнесмена у гаража его дома, привязали скотчем к стулу и стали выпытывать, где он хранит деньги и золото, угрожая ножом и пытками током. Добычей нападавших стали не только деньги, но и мобильные телефоны, шубы и золотые монеты: стоимость похищенного превысила 1 млн руб., следует из опубликованного приговора Канавинского райсуда Нижнего Новгорода.

Налетчики закрывали лица платками, но в одном из них коммерсант узнал брата бывшего жениха своей дочери, а позднее опознал и преступного авторитета, который, по словам потерпевшего, руководил нападавшими. Звиад Озманян не признал вину и настаивал, что во время преступления отдыхал на Черном море. Суд счел алиби недоказанным: телефон, на который делали фотографии с датами, найти не удалось. Звиада Озманяна приговорили к десяти годам колонии, ранее его осудили на полтора года заключения еще и за найденный у него героин в Москве, где, по данным столичного МВД, он контролировал этнические преступные группировки, занимавшиеся квартирными кражами и разбоем.

Новое обвинение по ст. 210.1 УК РФ Звиад Озманян также не признал и воздержался от комментариев.

«Я православный христианин»,— ответил подсудимый на вопрос журналистов, является ли он «вором в законе».

Адвокат Алексей Киреев отметил, что подзащитный физически не мог совершать инкриминируемые ему деяния, поскольку долго находился в полной изоляции от остальных осужденных в разных учреждениях тюремного типа, одиночных камерах под полным контролем сотрудников ФСИН.

Судебное разбирательство продолжится в августе допросом подсудимого. Затем суд будет изучать материалы дела и даст слово свидетелям, в числе которых руководство учреждений ФСИН.

Звиад Озманян не первый, кого в Нижегородской области судят по относительно новой ст. 210.1 УК РФ. В 2021 году к десяти годам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии приговорили сразу двух «воров в законе»: Виктора Жаринова (Цезарь) и Игоря Новикова (Новик). В июле 2025 года в нижегородское СИЗО этапировали предполагаемого «вора в законе» Алексея Иванова (Леха Московский).

Следствие считает его причастным к организации нелегального казино на Рождественской улице в Нижнем Новгороде.

Роман Рыскаль