Следствие просит арестовать главреда и журналистку Telegram-канала Baza

Главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и журналистке канала Татьяне Лукьяновой предъявили обвинения в даче взятки. Как сообщил адвокат главреда Алексей Михальчик, следствие попросило Замоскворецкий районный суд Москвы арестовать фигурантов. Заседание об избрании меры пресечения пройдет сегодня. Вину господин Трифонов отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Алексей Михальчик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Адвокат Алексей Михальчик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным СКР, журналисты платили за служебную информацию сотрудникам МВД из минимум трех регионов. По информации «Ъ», размеры взяток не превышали 100 тыс. руб. Полицейских задержали, им вменяли превышение должностных полномочий. Позже дело переквалифицировали по статье о получении взятки.

22 июля силовики провели обыски в квартире Глеба Трифонова и московской редакции Baza. Были изъяты телефоны, компьютеры и документы. Также задержали пятерых журналистов, вечером двух из них отпустили из СКР.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пришли на Baza».

Никита Черненко