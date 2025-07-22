На улице Гоголя в Краснодаре нашли подпольное казино

Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного игорного заведения, функционировавшего в ночное время под видом офиса в центре Краснодара. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, нелегальный клуб располагался в помещении на улице Гоголя и принимал лишь постоянных посетителей — доступ внутрь контролировался через систему видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В ходе оперативных мероприятий на месте были задержаны 27-летний администратор и несколько клиентов. Правоохранители изъяли три покерных стола, игровые наборы, ноутбук и документацию, содержащую записи, предположительно связанные с организацией игр.

Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В настоящее время ведется установление всех лиц, причастных к организации незаконной деятельности.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму краевого главка.

Вячеслав Рыжков