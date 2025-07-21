ФСБ: в Рязани уроженец Молдавии шпионил для Украины, чтобы уехать во Францию

ФСБ сообщила о задержании жителя Рязани по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По версии спецслужбы, он собирал сведения о расположенном в регионе подразделении ВС РФ, а также о предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ, уроженец Молдавии 2001 года рождения по собственной инициативе начал диалог с ГУР Минобороны Украины в Telegram. «Действуя по указанию куратора», мужчина «осуществил сбор и передачу украинской разведке» запрошенных данных, заявили в ФСБ. Взамен ему обещали «оказать содействие в безопасном выезде из России в государство - член НАТО Францию». Далее мужчина собирался вступить в «запрещенное в РФ украинское вооруженное формирование» и участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене в форме шпионажа, он арестован.

На прошлой неделе ФСБ сообщала о задержании жителя Воронежа из-за сбора для Украины данных о ПВО. Также сообщалось о задержании в Екатеринбурге возможных пособников украинских телефонных мошенников. В начале месяца спецслужба задержала из-за диверсий четырех несовершеннолетних подростков. Также сообщалось о задержании жертв телефонных мошенников, которые заявили, что их обманом и угрозами вынудили пойти на преступления.