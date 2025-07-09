ФСБ задержала четырех несовершеннолетних, совершавших теракты на железной дороге

Сотрудники ФСБ в Удмуртской Республике и Оренбургской области задержали четырех несовершеннолетних, поджигавших железнодорожное оборудование. Трое из них жили в Оренбурге, последний юноша действовал в Ижевске, рассказали «Ъ» в СКР. Еще одного поджигателя задержали в Краснодарском крае, передает ФСБ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что задержанные были 2008, 2010 и 2011 годов рождения. По версии следствия, трое подростков из Оренбурга подожгли оборудование в мае 2025 года. Аналогичное преступление совершил в июне 17-летний юноша из Ижевска. Злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб, с которыми связывались через «популярный среди молодежи мессенджер». За свои деяния подростки получали деньги. Следователи провели допросы обыски по местам проживания фигурантов, им предъявили обвинения в совершении терактов.

Там также рассказали о задержании жителя Кубани, поджегшего по заданию Украины оборудование сотовой связи. Против него возбудили дело по статье о диверсии.

Утром Центр общественных связей ФСБ сообщал о ликвидации россиянина, планировавшего взорвать железнодорожный мост под Саратовом. Его попытались задержать в момент, когда он забирал взрывчатку из тайника. Оперативники нашли 11-килограммовое СВУ, а также пистолет Макарова с патронами.

Никита Черненко