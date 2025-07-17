ФСБ задержала жителя Воронежа из-за сбора для Украины данных о ПВО

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже 41-летнего россиянина. По версии спецслужбы, он собирал для военной разведки Украины данные о российской системе ПВО, а также готовил диверсию.

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), через мессенджер WhatsApp подозреваемый контактировал с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Утверждается, что россиянин собирал и передавал сведения о силах и средствах ПВО в Воронежской области. Также по заданию куратора он планировал взорвать самодельную бомбу на объекте энергетической инфраструктуры региона, заявили в ФСБ.

Сообщается, что у мужчины были изъяты самодельное взрывное устройство и средства связи. Возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Гражданин сотрудничает со следствием, его арестовали.

10 июля ФСБ заявила о задержании в Мелитополе двух предполагаемых агентов ГУР Минобороны Украины. По данным российской спецслужбы, они собирали информацию о местах дислокации подразделений вооруженных сил РФ.