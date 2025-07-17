В Екатеринбурге задержали возможных пособников украинских телефонных мошенников

МВД совместно с ФСБ задержали двух жителей Екатеринбурга. Их подозревают в помощи телефонным мошенникам, которые действовали из-за рубежа, следует из пресс-релиза МВД.

По данным ведомства, злоумышленники установили дома спецоборудование — GSM-шлюзы. С их помощью неизвестные лица, предположительно, находящиеся на Украине, звонили россиянам от имени банков, правоохранительных органов и под видом представителей инвестиционных проектов. Подозреваемые должны были обеспечить техническую поддержку мошенникам. За это им ежемесячно переводили около 100 тыс. руб. на банковские карты, с «кураторами» они общались через мессенджер, заявили в полиции.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяли два GSM-шлюза, около 200 SIM-карт, средства связи и предметы, «имеющие доказательственное значение». В МВД добавили, что злоумышленники могут быть причастны к обману жительницы Подмосковья на сумму более 400 тыс. руб., а также еще к 8 эпизодам мошенничества с ущербом более 8 млн руб.

Региональное управление СКР возбудило дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По этой статье предусмотрено до шести лет лишения свободы. Задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.