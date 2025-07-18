Британия вслед за ЕС понизила ценовой потолок на российскую нефть

Правительство Великобритании сообщило, что поддержит Евросоюз в понижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Ранее планка держалась на $60.

«Новая мера приведет к снижению рыночной стоимости российской нефти, нарушив приток нефтяных денег в военную казну Путина»,— сказано в пресс-релизе правительства.

Понижение фиксированной максимальной цены на российскую нефть стало одним из пунктов принятого сегодня в ЕС 18-го пакета санкций. Телеканал Euronews сообщал, что предполагается динамический потолок. Планка цен будет автоматически корректироваться каждые полгода — на 15% ниже среднерыночной цены.