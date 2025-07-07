Новая экономическая реальность

Санкции недружественных стран против экономики России носят ощутимый, но некритичный характер, заключают аналитики Института Гайдара в свежем исследовании, опубликованном в июльском мониторинге института — это обзор значительного количества работ по теме за последние годы. С начала 2022 года по середину 2025 года внешнее давление, изначально ориентированное на адресные депрессивные эффекты для отдельных отраслей, перешло в форму системной изоляции: от эмбарго и заморозки активов до запрета на нефтесервисные услуги и облачные технологии. К коллапсу экономики это не приводит — долгосрочные эффекты санкционной войны больше похожи на проявления ее хронического заболевания, затрудняющего развитие, констатирует работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным X-Compliance, к середине 2025 года против России введено более 24 тыс. санкций. По оценке аналитиков лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара (ИЭП), только с начала 2025 года введено 450 новых адресных и секторальных ограничений. При этом их экономические последствия, по оценкам авторов, до сих пор «ощутимы, но некритичны».

Диапазон оценок, на которые ссылаются авторы работы, по сути, представляющей собой широкий обзор литературы последних лет по теме, при этом впечатляет. Так, по расчетам исследования «Оценка макроэкономических эффектов от ожидаемого сокращения нефтегазовых доходов», опубликованного в 2023 году в журнале «Вопросы экономики», совокупные долгосрочные потери ВВП РФ могут составить от 7,1% до 14,2%, а снижение потребления домохозяйств — от 9,3% до 18,6%. Экспортная выручка уже сократилась на $85 млрд с декабря 2022 года по сентябрь 2024 года и продолжает падать (см. “Ъ” от 4 июля) — это эффект от ценового потолка и скидок на российскую нефть.

Влияние санкций на отдельные отрасли сильно разнится. По данным исследования «Оценка влияния внешних шоков на развитие обрабатывающей промышленности», опубликованного в журнале «Проблемы прогнозирования», производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов сократилось более чем на 15% от прогнозного уровня, аналогичная просадка отмечена в деревообработке. Значительное снижение (от 5–14,9%) зафиксировано в химии, фармацевтике, машиностроении, производстве кокса и нефтепродуктов. Промышленность слабо компенсирует эти потери: умеренный рост (3–5%) наблюдается лишь в производстве одежды и мебели — секторах с низкой технологической емкостью.

В исследовании «Влияние санкций на выручку российских компаний», опубликованном в 2024 году в «Журнале Новой экономической ассоциации», не было обнаружено значимой разницы в динамике выручки между подсанкционными и не задетыми ограничениями компаниями в 2022 году, но при детальном рассмотрении оказалось, что это результат сложения двух эффектов: ограничения поставок товаров в ряде случаев приводили к росту выручки российских компаний на 15–90% за счет освоения ими освободившихся ниш, финансовые же санкции порой полностью лишали компании выручки и, как следствие, доступа к оборотному капиталу. «Сила влияния санкций во многом определяется предшествующей уязвимостью сектора»,— отмечают в ИЭП. В секторах с высокой зависимостью от западных технологий и импорта эффект оказался разрушительным.

Кроме того, новой точкой уязвимости стала логистика. По расчетам, приведенным в работе 2024 года «Sanctions Impact on Russian Import Prices», цены на поставки в Россию выросли на 6,2% относительно медианных мировых, что привело к совокупным издержкам для страны в размере $21 млрд в 2023 году. В ответ российский бизнес в основном менял поставщиков: по данным опроса РСПП, 16% — на отечественных, 19% — на альтернативных иностранных.

В целом санкции против России оказывают на ее экономику влияние, далекое от критического и скорее схожее с эффектами хронического заболевания, не столько провоцируя коллапс, сколько формируя новую среду, развитие в которой затруднено. На быстрое избавление от них рассчитывать не приходится — в докладе «Action Plan 4.0» группы Ермака—Макфола инициаторы новых ограничений сходятся на том, что «давление должно сохраняться и усиливаться в стратегических точках: энергетике, финансах, оборонке, технологиях». В числе обсуждаемых новых предложений — снижение потолка цен на нефть до $45 за баррель, распространение санкций на «Ямал СПГ», конфискация активов и ужесточение режима использования российскими компаниями облачных сервисов и программных продуктов.

Артем Чугунов