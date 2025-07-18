Euronews: 18-й пакет санкций Евросоюза вводит ограничения против РФПИ

В одобренный сегодня 18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет транзакций с Российским фондом прямых инвестиций, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.

По информации телеканала, ограничения коснутся российского инвестфонда и всех его дочерних компаний. Euronews уточняет, что новый потолок цен на нефть из России будет регулироваться динамически. Планка будет автоматически корректироваться каждые полгода — на 15% ниже среднерыночной цены.

Новый пакет санкций также расширяет список танкеров российского «теневого флота» более чем на 100 судов, вводит ограничения против 22 российских банков и блокирует возможность запуска российских газопроводов «Северный поток».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что в Европе начали работать над 19-м пакетом санкций против России.

РФПИ — это инвестиционный фонд, созданный правительством России в 2011 году для вложений в быстрорастущие сектора экономики. Фонд выступает соинвестором с другими крупными участниками рынка, тем самым привлекая больше прямых инвестиций в российскую экономику. Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что конструктивный диалог между Россией и США эффективнее попыток давления.