Глава РФПИ Дмитриев заявил, что США и Россия продолжат конструктивный диалог

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США продолжат диалог по восстановлению двусторонних отношений. По его словам, подход предыдущей администрации президента США Джо Байдена оказался несостоятельным, поскольку основывался не на равноправном диалоге и экономическом сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен — несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами»,— написал Кирилл Дмитриев в Telegram-канале.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации. Госсекретарь США Марко Рубио на прошлой неделе заявил, что Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой.

Подробнее об отношениях РФ и США — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».

Лусине Баласян