ЕС готовит 19-й пакет антироссийских санкций

После одобрения Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций страны ЕС начали работу над 19-ым. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Мы не принимаем половинчатых решений. Каждый новый пакет подтверждает наш сигнал: Украина не одинока, и Россия не останется безнаказанной», — сказано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Эстонии со ссылкой на министра.

15 июля депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховский сообщал о начале неофициальных обсуждений 19-го пакета санкций Евросоюза. Новые меры предусматривают усиление борьбы с обходом санкций через третьи страны, расширение вторичных ограничений и уточнение параметров экспортно-импортного контроля.