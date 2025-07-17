Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства во главе с Юлией Свириденко. За новый кабинет министров проголосовали 253 депутата, еще 13 — против. Отдельно министром иностранных дел перезназначили Андрея Сибигу, а Дениса Шмыгаля избрали главой Минобороны (кандидатуры на эти должности представляет президент, а не премьер).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Свириденко за трибуной на заседании Рады

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters Юлия Свириденко за трибуной на заседании Рады

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

В новом составе правительства несколько ведомств объединили: за соцполитику и национальное единство теперь отвечает Министерство социальной политики, семьи и единства (его возглавил Денис Улютин); Министерство экономики и аграрной политики и защиты окружающей среды объединили в Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйств (главой ведомства назначен Алексей Соболев).

Функции Министерства по стратегическим отраслям промышленности передали Минобороны. Прежде возглавлявший военное ведомство Рустем Умеров, по словам источников «РБК-Украина», сосредоточится на работе украинской делегаций на переговорах с Россией.

Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Тарас Качка (бывший замминистра экономики). Занимавшая этот пост Ольга Стефанишина назначена уполномоченной по развитию отношений с США и выдвинута на должность посла в Вашингтоне. Бывший глава Минэнерго Герман Галущенко назначен министром юстиции, а подконтрольное ему прежде ведомство возглавила Светлана Гринчук. Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.

Лусине Баласян