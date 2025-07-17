Зеленский выдвинул Ольгу Стефанишину на должность посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным главы государства по развитию сотрудничества с США. В этом статусе госпожа Стефанишина будет работать, пока не согласуют ее кандидатуру на должность украинского посла в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Украинские СМИ сообщали о планах правительства Украины назначить послом Украины в США Рустема Умерова, возглавляющего министерство обороны. По данным СМИ, этот вопрос Владимир Зеленский обсуждал 4 июля с президентом США Дональдом Трампом. Однако сегодня «РБК-Украина» назвала наиболее вероятным кандидатом на должность посла Ольгу Стефанишину — с сентября 2024 года она была вице-премьером—министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

«За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию»,— написал Владимир Зеленский в Telegram-канале.

С 2021 года должность посла Украины в США занимает Оксана Маркарова. Владимир Зеленский говорил, что возглавить украинскую дипмиссию должен «сильный кандидат» и допускал, что заменить посла может Рустем Умеров. Однако, по словам источников «РБК-Украина», господин Умеров сфокусируется на роли переговорщика — он возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Россией. На посту министра обороны его сменит Денис Шмыгаль, чью отставку накануне утвердила Верховная рада.

Лусине Баласян