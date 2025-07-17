В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию Черекскую ГЭС
«РусГидро» ввела в эксплуатацию Черекскую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Согласно информации, мощность новой ГЭС составляет 23,4 МВт, в год она будет вырабатывать 87 млн кВт/ч. В здании ГЭС установлены три гидроагрегата, каждый мощностью 7,8 МВт.
«Черекская ГЭС стала четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС — крупнейшего энергетического комплекса региона. Сейчас в составе каскада уже работают три малые ГЭС: Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская общей мощностью 155,7 МВт»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.
На предприятии уточняют — Черекская ГЭС создана по деривационной схеме, методом исключения затопления земель и влияния на водный режим реки.