В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию Черекскую ГЭС

«РусГидро» ввела в эксплуатацию Черекскую гидроэлектростанцию в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно информации, мощность новой ГЭС составляет 23,4 МВт, в год она будет вырабатывать 87 млн кВт/ч. В здании ГЭС установлены три гидроагрегата, каждый мощностью 7,8 МВт.

«Черекская ГЭС стала четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС — крупнейшего энергетического комплекса региона. Сейчас в составе каскада уже работают три малые ГЭС: Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская общей мощностью 155,7 МВт»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

На предприятии уточняют — Черекская ГЭС создана по деривационной схеме, методом исключения затопления земель и влияния на водный режим реки.

Валентина Любашенко