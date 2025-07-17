Наталия Попова оставила пост главы белгородского УФНС

Руководитель УФНС по Белгородской области Наталия Попова ушла в отставку. С 16 июля врио главы ведомства назначен ее заместитель Сергей Чечин, следует из данных сервиса Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наталия Попова возглавляла ведомство с марта 2020 года. Причины ее увольнения не называются. До этого она руководила межрегиональной ИФНС по ЦФО.

Сергею Чечину 46 лет. Он родился в селе Пристень Шебекинского округа Белгородской области. В 2000 году окончил Белгородскую государственную технологическую академию (сегодня — университет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», в 2001-м — тот же вуз по специальности «Экономика и управление на предприятиях промышленности строительных материалов». В белгородском УФНС занимал должности государственного налогового инспектора, главного налогового инспектора отдела единого социального налога, заместителя начальника и главы отдела налогообложения, руководителя отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц. В конце ноября 2015 года стал замруководителя управления.

Алина Морозова