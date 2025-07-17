Россия передала Украине еще 1 тыс. тел военнослужащих ВСУ

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что на основе стамбульских договоренностей Россия сегодня передала Украине тела еще 1 тыс. военнослужащих.

«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — сказал Владимир Мединский.

В середине июня он сообщал, что Россия передала Украине тела всех военнослужащих ВСУ, которые вошли в списки по итогам переговоров в Стамбуле. Позднее Владимир Мединский сообщил, что Москва готова передать Киеву еще около 3 тыс. тел военнослужащих.