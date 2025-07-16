Путин рассказал о планах сделать доступнее покупку отечественных автомобилей

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Магнитогорск заявил, что правительство думает над тем, как донастроить программу по повышению доступности отечественных автомобилей. Еще одна задача перед правительством — продумать поддержку автопроизводителей, отметил президент.

«Сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ, и, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы… и помочь при приобретении, и производителям в увеличении выпусков нашего, прежде всего, отечественного»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

«Когда инфляция немножко поддавливала, когда возникали другие вопросы,.. тогда всегда возникает идея поддержать автопром, в том числе показывая поддержку тем, кто покупает машину. <...> Такие программы всегда имели место быть. <...> И сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ»,— сказал президент.

С января 2025 года ставки утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также для автобусов, прицепов и полуприцепов были проиндексированы в среднем на 10-20%. Минпромторга планирует распространить утильсбор на ввозимые физлицами автомобили с двигателями мощностью 160 лошадиных сил и выше.