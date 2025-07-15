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Мощи адмирала Ушакова привезли в Кронштадт к празднованию дня ВМФ

В Кронштадтский морской собор незадолго до празднования дня Военно-морского флота привезли мощи адмирала Федора Ушакова и икону Святого апостола Андрея Первозванного.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О важном событии рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов. По его словам, это большая радость и праздник для всех православных и моряков.

Мощи и икону переносили под звон колоколов, их было слышно по всему городу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство храма Георгия Победоносца в Пушкине в честь героев СВО. 

Андрей Маркелов

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