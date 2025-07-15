Мощи адмирала Ушакова привезли в Кронштадт к празднованию дня ВМФ
В Кронштадтский морской собор незадолго до празднования дня Военно-морского флота привезли мощи адмирала Федора Ушакова и икону Святого апостола Андрея Первозванного.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
О важном событии рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов. По его словам, это большая радость и праздник для всех православных и моряков.
Мощи и икону переносили под звон колоколов, их было слышно по всему городу.
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