Мощи адмирала Ушакова привезли в Кронштадт к празднованию дня ВМФ

В Кронштадтский морской собор незадолго до празднования дня Военно-морского флота привезли мощи адмирала Федора Ушакова и икону Святого апостола Андрея Первозванного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О важном событии рассказал глава Кронштадтского района Андрей Кононов. По его словам, это большая радость и праздник для всех православных и моряков.

Мощи и икону переносили под звон колоколов, их было слышно по всему городу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство храма Георгия Победоносца в Пушкине в честь героев СВО.

Андрей Маркелов