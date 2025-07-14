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Курские власти меняют главу региональной корпорации развития

Александр Бережной покинул пост временного исполняющего обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области». Этот пост он занимал с начала февраля.

Как рассказал на заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн, законность действий господина Бережного будет проверена. По словам главы региона, корпорация без согласования с региональными властями, которые владеют 100%-м пакетом акций, обжаловали решение суда, отменившегося часть решений прошлого руководства Курской области по строительству фортификационных нарушений. «Иначе как вредительством я это назвать не могу. У меня даже нет цензурного слова, как это назвать»,— сказал господин Хинштейн. Он запретил подчиненным без согласования готовить какие-либо жалобы в суд.

В конце прошлого года по обвинению в махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области были задержаны бывшие гендиректор Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. Изначально они обвинялись в злоупотреблениях при повторном авансировании одного из контрактов (ст. 285 УК РФ) на сумму свыше 170 млн руб. Сейчас им вменяют присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ).

Владимир Зоркий