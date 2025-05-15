Столичный суд продлил арест экс-главы курской корпорации развития

Мещанский райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Как следует из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, его обвинение переквалифицировано со злоупотреблений полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) на присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее в Москве продлили арест бывшему заместителю Владимира Лукина Игорю Грабину. Ему также переквалифицировали обвинение. Санкция вменяемой бывшим топ-менеджерам корпорации статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Дело о махинациях при строительстве фортификации было передано на расследование в центральный аппарат МВД. Владимира Лукина и Игоря Грабина обвиняли в том, что они незаконно повторно авансировали часть работ на сумму в 173 млн руб.

В середине апреля под следствие попали бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Им вменяется хищение 1 млрд руб. при строительстве фортификации. Бывшие чиновники находятся под стражей.

Сергей Толмачев